В Госдуме предложили регистрировать гироскутеры и моноколеса

В Госдуме предложили ввести регистрацию личного электротранспорта — сигвеев, гироскутеров и моноколес, а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

С инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

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По его словам, одной из причин ДТП является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта.

«В силу технических особенностей личного электротранспорта, таких как: максимальная развиваемая скорость, а также общая техническая сложность устройства, считаю целесообразным необходимость введения регистрации подобных транспортных средств. А также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев данных транспортных средств», — предложил депутат.

Он попросил дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.