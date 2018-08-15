В Госдуме предложили регистрировать гироскутеры и моноколеса
В Госдуме предложили ввести регистрацию личного электротранспорта — сигвеев, гироскутеров и моноколес, а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
С инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
По его словам, одной из причин ДТП является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта.
«В силу технических особенностей личного электротранспорта, таких как: максимальная развиваемая скорость, а также общая техническая сложность устройства, считаю целесообразным необходимость введения регистрации подобных транспортных средств. А также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев данных транспортных средств», — предложил депутат.
Он попросил дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.