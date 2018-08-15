Премьер Италии уточнил число погибших при обрушении моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что еще 16 человек получили ранения.

Ранее глава национального корпуса пожарных Италии Эммануэле Джисси заявил, что спасатели рассчитывают найти под завалами моста в Генуе выживших.

По данным пожарных, всего с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также отмечается, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.