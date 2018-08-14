Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в интервью гостелевидению Италии Rai сказал, что причиной обрушения моста в Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта, сообщает РИА «Новости».

Тонинелли отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.

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«Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», — сказал Тонинелли.

По мнению министра, чтобы подобные трагедии не происходили в такой цивилизованной стране, как Италия, техобслуживание должно быть на первом месте. Он также подчеркнул, что тот, кто будет признан виновным, «должен заплатить полностью».

Ранее сообщалось, что очевидцы назвали возможную причину обрушения моста в Италии.