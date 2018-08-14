В Москве задержали не оплатившего более 200 штрафов водителя

В Москве сотрудники автоинспекции задержали водителя, не оплатившего более 200 штрафов за превышение скорости. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

«В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель более 200 раз нарушил скоростной режим… Ни один из выставленных штрафов он не уплатил», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель был объявлен в розыск шестого августа 2018 года.

В пресс-службе уточнили, что по факту каждой неоплаты штрафа были составлены протоколы об административных правонарушениях. Также задержанный автомобиль помещен на специализированную автостоянку.