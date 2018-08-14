СМИ: неизвестные подожгли 80 автомобилей в Швеции

В ночь с 13 на 14 августа неизвестные подожгли не менее 80 машин в городах Гетеборг и Тролльхеттан на западе Швеции. Поджоги произошли сразу в нескольких районах, сообщает телеканал SVT.

Представитель местной полиции Улла Брем заявила, что в стране случались периоды с большим количеством пожаров, однако с такими массовыми поджогами она встретилась впервые.

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В газете Göteborgs Posten, ссылаясь на полицию, отметили, что акция, возможно, была скоординирована через социальные сети. По словам очевидцев, машины поджигали одетые в темное люди, в руках у них были канистры с бензином и бейсбольные биты.

Полиция Тролльхеттана отметила, что неизвестные кидали в полицейских камни, когда они оказывали помощь спасателям, прибывших на место происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме.