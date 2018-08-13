В Англии при аварии с автобусом пострадали более 40 человек

В графстве Кент на юго-востоке Англии опрокинулся пассажирский автобус, более 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что в результате инцидента незначительные ранения получил 31 взрослый, а также семь детей. Еще трех человек доставили в больницу с серьезными травмами.

Реклама

Из-за аварии полностью перекрыта трасса M25, что привело к появлению пробок.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Причины инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Британии более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов.