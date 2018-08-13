За грубые нарушения на Кущевском посту наказали 9 инспекторов ДПС

По результатам служебной проверки МВД России, назначенной по итогам «скрытой проверки» на Кущевском посту ГИБДД, к дисциплинарной ответственности привлечены девять сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Ранее в Главном управлении собственной безопасности МВД России подтвердили наличие ряда нарушений в работе сотрудников ДПС на посту под Кущевкой. Выяснилось, что осмотры транспортных средств и досмотры автомобилей, а также личные досмотры водителя и пассажиров проводились с множественными нарушениями.

Реклама

«Проведена проверка служебной деятельности сотрудников отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Кущевскому району. По ее результатам девять сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Кущевскому району привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе ведомства. Какие именно взыскания получили полицейские, в ответе не уточняется.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».