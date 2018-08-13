Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил властям рассмотреть предложение об ограничении срока обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями, пишет газета «Ведомости».

Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО.

Отмечается, что такое решение станет способ борьбы с мошенничеством, так как позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгое время после аварии.

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В РСА пояснили, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом.

По данным издания, представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА. При этом в ведомстве пообещали рассмотреть это предложение.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения.