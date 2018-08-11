В Подмосковье микроавтобус с детьми съехал в кювет

В Наро-Фоминском районе Московской области микроавтобус, перевозивший детей, съехал в кювет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Автобус выезжал из пансионата «Бекасово», авария произошла из-за внезапной смерти водителя, не связанной с ДТП.

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В результате происшествия пострадали шесть детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шесть легковых автомобилей столкнулись с грузовиком. Также ранее сообщалось, что на западе Москвы в районе Раменки в ДТП попала машина скорой помощи, в которой в этот момент перевозили пациента, в результате ДТП никто не пострадал.