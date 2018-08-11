Под Волгоградом семья из четырех человек погибла в ДТП

Поздно вечером в пятницу, 10 августа, при столкновении двух иномарок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области погибла семья из четырех человек. Об этом пишет портал «Волга-Медиа.ру» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от моста через левый рукав Волги, Ахтубу.

Реклама

«Джип на встречке снес эту иномарку. Водитель джипа, парень молодой, пострадал. А в легковушке ехала семья – папа, мама и двое деток», — поделился подробностями инцидента один из очевидцев.

Он отметил, что в результате ДТП вся семья погибла.

В данный момент на месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области при столкновении двух легковушек погибли пять человек.