В лесу США нашли заржавевший гастрольный фургон Aerosmith

В лесу штата Массачусетс обнаружили микроавтобус, на котором 40 лет назад группа Aerosmith ездила на гастроли. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечается, участники тогда еще неизвестной группы выступали бесплатно или за небольшие деньги, а машину 1964 года выпуска использовали, чтобы добраться до отдаленных мест выступлений.

Реклама

По словам владельца земли, участок, где было обнаружено транспортное средство, он купил у кого-то, кто имел отношение к Aerosmith. В то время фургон уже находился в месте, где его нашли. За прошедшие годы он покрылся ржавчиной.

Ранее рок-группа Aerosmith отменила концерты в рамках тура по Южной Америке из-за болезни 69-летнего фронтмена Стивена Тайлера.