Собянин заявил о снижении числа личных автомобилей в Москве на 10%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении частных автомобилей на дорогах Москвы на 10%, связав это с развитием в городе такси. Об этом градоначальник сообщил в ходе выступления на международном евразийском форуме такси, сообщает RNS.

«Такси занимает скромное место по объему перевозок пассажиров. Из 20 млн человек, которые передвигаются каждый день в Москве, чуть больше 700 тыс. — на такси. Это означает, что на 10% количество частных машин на дорогах Москвы каждый день становится меньше. 10% — это один балл пробок», — сказал Собянин.

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По его словам, в Москве работает 70 тыс. автомобилей такси, а в отрасли занято около 100 тыc. человек.

«Скорость подачи автомобиля такси благодаря агрегаторам составляет 5-7 минут, что в два раза быстрее, чем скорая помощь», — отметил мэр столицы. При этом он уточнил, что не на всех вокзалах и аэропортах существует идеальный порядок в сфере такси, также есть проблемы с «обликом и профессионализмом некоторых таксистов», которые ездят не с российскими правами.