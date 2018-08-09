При строительстве трассы М-4 «Дон» нашли артефакты возрастом около 6 000 лет

В Ростовской области в ходе археологических работ на месте будущего обхода города Аксая трассы М-4 «Дон» найдены древнейшие артефакты. Об этом сообщает заказчик работ, госкомпания «Автодор».

«В ходе раскопок археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение, которое можно отнести к IV тысячелетию до н.э. Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией.

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Найдены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Здесь в хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, а также элементы конских уздечек - символы коня - верного спутника кочевников. В ходе раскопок были обнаружены и медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом.

Древний курган, на котором проходят изыскания, по словам специалистов, был известен давно. Он обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Но исследовать полноценно объект археологам не удавалось: не было денег на проведение столь дорогостоящих работ. Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия», - отмечается в сообщении.