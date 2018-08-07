В Канаде в ДТП погибли три человека
В Канаде в результате ДТП с участием внедорожника и пикапа погибли три человека. Об этом сообщает CTV News.
По данным телеканала, при аварии также пострадал один человек.
Как отмечается, ДТП произошло на трассе 22X к юго-западу от канадского города Калгари.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Боливии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека.
Как отмечалось, при аварии также пострадали 30 человек.