В Казахстане назвали сроки по запрету ввоза российского бензина

Вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может в августе ввести временный запрет на ввоз российского бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что решение о запрете импорта российского бензина было принято из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.

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«Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции, как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к десятому августа», — сказал Акчулаков.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина.