Рядом с аэропортом Болоньи взорвался грузовик

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В итальянском городе Болонья на трассе рядом с аэропортом взорвался грузовой автомобиль. Об этом сообщает Giornalettismo.

По данным издания, около аэропорта Болоньи взорвался грузовик, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 20 человек.

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При этом из-за взрыва на трассе произошло множество ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль, долгое время припаркованный во дворе.

Как отмечалось, взрыв произошел в Святошинском районе города на улице Чернобыльской.