В ДТП на трассе М-3 «Украина» погибли восемь человек, включая шесть иностранцев
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Калугой возросло до восьми, сообщает РЕН ТВ.
Об этом рассказал глава администрации Мещовского района Владислав Поляков.
Первоначально сообщало о шести погибших.
Среди жертв ДТП шестеро граждан Молдавии.
Четыре человека госпитализированы с различными травмами.
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На трассе М-3 «Украина» произошло столкновение трех автомобилей: микроавтобуса Mercedes, легкового автомобиля Ford Focus и грузовика Foton.
Ранее в Оренбургской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погибли семь человек. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, где впоследствии опрокинулся.