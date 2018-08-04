В ДТП на трассе М-3 «Украина» погибли восемь человек, включая шесть иностранцев

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Калугой возросло до восьми, сообщает РЕН ТВ.

Об этом рассказал глава администрации Мещовского района Владислав Поляков.

Первоначально сообщало о шести погибших.

Среди жертв ДТП шестеро граждан Молдавии.

Четыре человека госпитализированы с различными травмами.

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На трассе М-3 «Украина» произошло столкновение трех автомобилей: микроавтобуса Mercedes, легкового автомобиля Ford Focus и грузовика Foton.

Ранее в Оренбургской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погибли семь человек. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, где впоследствии опрокинулся.