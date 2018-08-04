Пьяный военный комиссар задавил семейную пару в Херсонской области

НА Украине в Херсонской области пьяный военный комиссар наехал на семейную пару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

Авария произошла в пятницу, 3 августа, вечером в поселке Чаплинка.

Военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на супругов 1991 и 1996 года рождения.

Реклама

В результате ДТП мужчина и женщина от полученных травм погибли на месте, у них остались двое несовершеннолетних детей, отметила Сарган.

Виновник ДТП задержан, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП с тремя автомобилями заживо сгорела семья с ребенком.