Автомобилистка попала в ДТП на машине каршеринга с отказавшими тормозами в Москве

Столичная автомобилистка Евгения Мельникова, которая воспользовалась автомобилем каршеринга «Делимобиль» попала в ДТП из-за неисправных тормозов у автомобиля. Неприятный инцидент произошел еще вечером 26 июля, о чем она поделилась в своем фейсбуке. Как утверждает Мельникова, в 19:58 она арендовала машину Hyundai Solaris и выехала на дорогу со скоростью примерно 30 км/ч.

Однако, приближаясь к ближайшему перекрестку, обнаружила, что у машины отказали тормоза, а на светофоре уже через несколько десятков метров стоят две машины. По словам девушки, в данной ситуации использовать «ручник» было совершенно бессмысленно, так как ехать до перекрестка ей оставалось не более пяти секунд. Она посчитала, что в таком случае не успела бы остановиться и въехала бы в автомобили, стоящие на перекрестке. Чтобы избежать этого, Мельникова начала «притираться к бордюру», пытаясь хоть как-то погасить скорость, после чего, по словам девушки, автомобиль зацепился за что-то, и его развернуло. Авария случилась в 20:03.

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Как сообщила «Газете.Ru» Мельникова, у приехавших на место инспекторов ГИБДД не возникло сомнений, что у машины проблемы с тормозами.

По ее словам, после резонанса, который получила опубликованная в соцсетях жалоба, нашелся предыдущий арендатор автомобиля. Оказалось, что до Мельниковой машиной пользовался ее коллега. Ранее он также обнаружил, что у корейской иномарки не работают тормоза и, «чудом сделав круг, поставил автомобиль обратно». После этого мужчина решил сообщить о произошедшем в службу поддержки. Однако по телефону «горячей линии», как рассказывал автомобилист, ему никто не ответил. Тогда в 19:52 26 июля он написал сообщение в мессенджеры компании. После этого еще раз попробовал позвонить. В 19:54 трубку взяла оператор Галина, которая пообещала заблокировать автомобиль.

В пресс-службе «Делимобиля» «Газете.Ru» такое происшествие объяснили тем, что в то время, как предыдущий пользователь объяснял, что у него случилось, Мельникова уже начала свою поездку, и буквально через пару минут уже случилось ДТП, поэтому вывести машину из эксплуатации в компании просто не успели.

В компании выясняют причины произошедшего. После обращения «Газеты.Ru» в компанию «Делимобиль» в ночь на 1 августа и вовсе полностью приостановил работу для проверки автомобилей сервиса.

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