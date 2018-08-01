Суд оштрафовал Тимати по делу о нарушении общественного порядка

Исполнитель Тимати в суде не признал вину в нарушении общественного порядка из-за концерта на улице Большая Дмитровка в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тверской районный суд назначил исполнителю штраф в размере 20 тыс. руб. за нарушение общественного порядка.

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Защита певца настаивала на том, что доводы о нарушении порядка не соответствуют действительности.

Сам Тимати на заседании суда заявил, что машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб.

«Мы никому не мешали, людям понравилось выступление», — сказал певец.

Как ранее сообщалось, Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня устроили импровизированный концерт на Большой Дмитровке. Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг них собралось множество людей, в результате чего образовалась пробка, движение на улице было парализовано.

В отношении музыкантов было возбуждено административное дело по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».