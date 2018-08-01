Двух членов «банды GTA» будут судить в Таджикистане

<img src="">

Материалы уголовного дела в отношении двух членов «банды GTA» будут направлены в Таджикистан, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, СК продолжает расследование в отношении пятерых участников банды, которые скрылись и объявлены в международный розыск.

Реклама

Она отметила, что двое из них уже задержаны и содержатся под стражей в Таджикистане, куда направят материалы дела для осуществления их уголовного преследования за преступления, совершенные в России.

1 августа прошлого года члены «банды GTA» совершили попытку побега из Мособлсуда. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь.

Московский областной суд начнет оглашать приговор пятерым обвиняемым. Прокуратура просит для них от 25 лет колонии до пожизненного заключения.