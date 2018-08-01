В результате ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли шесть человек

В Ростовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Авария произошла в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 «Дон». Водитель КАМАЗа остановился на обочине из-за технической неисправности. В это время по той же полосе двигался автомобиль Volkswagen, который столкнулся с грузовиком.

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В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы. Полиция работает на месте аварии, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на 19 километре автодороги Азов--Ейск в Ростовской области пострадали шесть человек.