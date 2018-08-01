В Мексике при столкновении автобуса и грузовика погибли 11 человек

Не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Дуранго, сообщает издание El Sol de Mexico.

По данным издания, авария произошла на шоссе в штате Дуранго. Следовавший из города Сьюдад-Хуареса в Масатлан автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Реклама

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мексике в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек. Отмечалось, что ранения различной степени тяжести получили шесть человек.