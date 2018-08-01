ВВС США уничтожили ракету Minuteman III в ходе неудачного испытания

ВВС США приняли решение уничтожить над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III во время тестового запуска. Об этом сообщает Sputnik International со ссылкой на командование глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов.

Отмечается, что ракета была уничтожена по соображениям безопасности из-за обнаруженных аномалий во время тестового полета. Ракета стартовала из пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, и в 04:42 (14:42 мск) на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Реклама

Представители американских ВВС отметили, что ракета не несла боевого заряда.

Ранее было опубликовано видео испытания ракеты Minuteman III.