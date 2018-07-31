В Ростовской области в ДТП пострадали шесть человек

В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.

По данным агентства, авария произошла на 19 километре автодороги Азов-Ейск.

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Как отмечается, две человека были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате ДТП с участием вахтового автобуса и грузовой машины погибли три человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали шесть человек.