В Чехии в ДТП с поездом пострадали более 10 человек

В Чехии в результате столкновения пассажирского поезда с трактором пострадали более 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным агентства, при аварии несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

Как отмечается, некоторые из пострадавших были госпитализированы с места ДТП.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на Украине в ДТП с поездом погибли два человека.

Как отмечалось, авария произошла в селе Мамаевцы Кицманского района, в результате столкновения микроавтобуса с поездом также пострадали семь человек.