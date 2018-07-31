В Чехии в ДТП с поездом пострадали более 10 человек
В Чехии в результате столкновения пассажирского поезда с трактором пострадали более 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
По данным агентства, при аварии несколько вагонов поезда сошли с рельсов.
Как отмечается, некоторые из пострадавших были госпитализированы с места ДТП.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на Украине в ДТП с поездом погибли два человека.
Как отмечалось, авария произошла в селе Мамаевцы Кицманского района, в результате столкновения микроавтобуса с поездом также пострадали семь человек.