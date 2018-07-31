После ДТП с самосвалом в Подмосковье восстановлено движение в сторону центра

На трассе М-8 «Холмогоры» в Московской области восстановлено движение в сторону Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Дорожные службы с помощью тяжелого крана частично устранили последствия сегодняшнего ДТП на 27-м км трассы М-8 в Пушкинском районе Московской области, в результате которого произошло обрушение надземного пешеходного перехода на проезжую часть. В 14:00 движение в сторону Москвы полностью восстановлено», — отметили в пресс-службе.

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В настоящее время федеральные дорожники продолжают убирать обломки поврежденного искусственного сооружения и тогда движения транспорта будет открыто в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье самосвал на высокой скорости снес пешеходный надземный переход на Ярославском шоссе. В итоге оказалось парализовано движение на трассе в обе стороны и в близлежащих городах. Все восемь полос заблокировали обломки моста.