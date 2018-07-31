В Афганистане автобус с пассажирами подорвался на мине

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса погибли восемь человек и пострадали еще 40. Об том сообщает «Синьхуа».

Как отмечается, инцидент произошел около 2.00 мск 31 июля в провинции Фарах, где автобус с пассажирами подорвался на мине. По данным местных властей, взрывное устройство находилось на обочине.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием автобуса в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, 44 человека получили травмы, трое погибли. Автобус с рабочими совершил столкновение с ехавшей перед ним машиной, которая столкнулась с микроавтобусом. По имеющейся информации, автобус врезался в металлическое дорожное заграждение, что привело к жертвам.