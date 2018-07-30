В результате ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека

Три человека погибли, еще шесть пострадали при столкновении вахтового автобуса и грузовой машины в Аксайском районе Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На автодороге Ростов-Волгодонск в 11 километрах восточнее Ростова-на-Дону столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Пострадали девять человек, трое из них погибли», — сказал он.

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По его словам, шесть пострадавших доставлены в Аксайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне двадцать семь человек, в том числе четверо детей, были доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после опрокидывания на автотрассе А-107 заказного автобуса.