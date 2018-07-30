Источник: на МКАД столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие
Источник в правоохранительных органах рассказал о ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, инцидент произошел на 33 км МКАД.
«В результате аварии несколько человек получили травмы», — рассказал источник.
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В настоящее время на месте работают аварии представители правоохранительных органов и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в аварию на МКАД. В легковой автомобиль певицы врезалась фура.