Источник: на МКАД столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие

Источник в правоохранительных органах рассказал о ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на 33 км МКАД.

«В результате аварии несколько человек получили травмы», — рассказал источник.

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В настоящее время на месте работают аварии представители правоохранительных органов и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в аварию на МКАД. В легковой автомобиль певицы врезалась фура.