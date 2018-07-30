Кабмин продлил программу льготного автокредитования

Правительство России продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», была увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

При этом общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей.

В прошлом году сообщалось, что правительство России планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.