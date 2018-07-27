В Москве предложили создать «черный список» таксистов

Зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать в столице «черный список таксистов», на которых пассажиры жаловались в связи с агрессивным поведением и рукоприкладством. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Шибаева, инициатива связана с участившимися жалобами, поступающими от женщин.

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«Мне кажется, что стоит подумать над введением «черного списка» водителей, которые после неоднократных жалоб со стороны людей должны получать запрет на осуществление перевозок пассажиров», — сказал Шибаев.

Он добавил, что такой список должен быть совместным решением агрегаторов и таксомоторных компаний. Шибаев также обратил внимание не необходимость установки видеорегистраторов в салоны такси.

Ранее сообщалось, что суд оправдал таксиста, после ДТП с которым сгорел Gelandewagen охраны Тимати.