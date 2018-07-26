СК: виновником ДТП на Кубани является полицейский

В управлении СК России по Краснодарскому краю установили, что за рулем автомобиля BMW, который попал в ДТП на Кубани, находился полицейский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент, в результате которого погибли четыре человека, произошел в 4.20 в Крымском районе.

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«По предварительным данным, BMW, за рулем которого находился сотрудник отдела МВД России по Крымскому району, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившем людей на полевые работы», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, в результате произошедшего водители транспортных средств и два пассажира «Газели» скончались на месте, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее в управлении МВД по Краснодарскому краю уточнили, что при столкновении маршрутки и легковушки под Крымском погибли четыре человека, еще пять были госпитализированы.