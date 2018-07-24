В Добрянке полиция после погони задержала пьяного гонщика в трусах и без прав

В Пермском крае в городе Добрянка суд арестовал местного жителя на 15 суток, который сел пьяным за руль и устроил гонки с полицией. Об этом сообщает 59.ru.

Водитель «ВАЗ-2115» был признан виновным по ч.3 ст. 12.8 КоАП «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

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Днем ранее в соцсетях появилось видео, как 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ-2115», не имея водительских прав на большой скорости ездил по улицам города. Сначала водитель промчался по улице Победы, после выехал на пешеходную «Аллею доброты», едва не сбив пешеходов. В это время за отечественным автомобилем ехала машина ГИБДД с включенными мигалками. После этого «ВАЗ» сбивает дерево и упирается в ограждение. В результате чего инспекторам удалось задержать нарушителя, которого вытащили из автомобиля в одних трусах.

Кроме того, водителю предъявили обвинения в нарушении еще трех статей КоАП: ст. 12.12 «проезд на запрещающий сигнал светофора», ст. 19.3 «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и ст. 12.15. «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».