Эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», проведенного в 2017 году среди владельцев автомобилей, в России срок владения новой машиной в среднем составляет 57 месяцев (4 года и 9 месяцев).

При этом срок владения новой машиной значительно отличается от сегмента и марки автомобиля. Владельцы массовых марок автомобилей в среднем пользуются машиной 58 месяцев (4 года и 10 месяцев). Однако обладатели премиальных машин меняют автомобили чаще: в среднем через 46 месяцев (3 года и 10 месяцев) после покупки. Эксперты объясняют эту разницу финансовыми возможностями покупателей.

Ранее агентство «Автостат» зафиксировало скачок продаж электрокаров в России.