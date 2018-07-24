СМИ: в Минобороны предложили забирать автомобили у граждан в случае войны

В Минобороны разработали поправки в перечень транспортных средств, которые в мирное время должны находиться на учете в военных комиссариатах. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве предложили включить в данный перечень все легковые автомобили, которые в состоянии перевозить пассажиров. На каждое транспортное средство предлагают сделать карточку, на которой будут среди прочего указаны и данные техосмотра.

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Отмечается, что это позволит воспользоваться легковыми автомобилями и внедорожниками для мобилизации при введении военного положения. В настоящий момент проект закона проходит согласование.

Ранее СМИ сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог.