По факту гибели пяти человек в ДТП в Свердловской области возбуждено дело

Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти человек, в том числе троих детей, в ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург.

«Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в тексте официального сообщения.

Следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего вместе с сотрудниками полиции.