Тимати и Егору Криду грозит арест на 15 суток за пробку в центре Москвы

Известные исполнители Егор Крид и Тимати могут полуить 15 суток ареста за июньское выступление на улице в центре Москвы. Об этом «360» сообщил член Общественного совета ГУ МВД по городу Москве Александр Хаминский.

По его словам, они не согласовали выступление и никого не уведомили.

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«Там три вида наказания, но с учетом общественного резонанса, перекрытия улиц и всего остального они не отделаются штрафом», — утверждает Хаминский.

Поступок музыкантов подпадает под ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России «организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», максимальное наказание за которое составляет административный арест на срок 15 суток.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Тимати открыл свой салон красоты в Москве и решил бурно отпраздновать это событие. Вместе с Кридом он организовал концерт, стоя перед огромной толпой поклонников на своем белом внедорожнике. Из-за большого количество собравшихся людей улица Большая Дмитровка на некоторое время встала в глухой пробке.