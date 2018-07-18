Посол в Японии рассказал подробности о проекте моста с Сахалина на Хоккайдо

Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва надеется на реализацию проекта строительства моста с Сахалина на Хоккайдо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в 2017 году во время сессии Восточного экономического форума первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о предложении России японской стороне построить автомобильно-железнодорожный переход с южной части Хоккайдо на Сахалин.

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«Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован», — сказал Галузин.

Российский посол также подчеркнул, что обсуждение проекта постоянно происходит по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и в бизнес-диалоге.

Ранее сообщалось, что, по мнению российского посла, мешает развитию русско-японских отношений.