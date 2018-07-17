В России резко снизилось число пьяных ДТП за полгода

За первые шесть месяцев 2018 года в России произошло 69 656 ДТП. Такие данные содержатся в статистике ГИБДД, с которой ознакомилась «Газета.Ru». Всего на российских дорогах за этот период погибло 6 974 человека, а ранения получили 88 599 человек.

Для сравнения, за аналогичный период 2017 года произошло 71 273 автокатастрофы: количество погибших на дорогах за этот период составило около 7 7 572 тыс. человек, а количество раненых — почти 91,2 тыс.Таким образом, как и в предыдущие годы, с начала 2018-го сохраняется тенденция на постепенное снижение трех основных статистических показателей - количества аварий, а также погибших и пострадавших в них.

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Подавляющее большинство аварий традиционно продолжают происходить из-за нарушения ПДД самими водителями – происшествий по такой причине зафиксировано 61 337. Из них 2626 раз ПДД нарушали водители автобусов – это привело к гибели 103 человек, еще 3,9 тыс. людей получили ранения. ДТП с мотоциклистами в Госавтоинспекции зафиксировали 1751 – в них погибло 199 человек.

При этом резко продолжает снижаться количество погибших в пьяных ДТП. Так, если по итогам первого полугодия 2017 года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 6295 ДТП, в которых погибло 1860 человек, то в 2018 года произошло 5547 ДТП с пьяными водителями (-13%), которые унесли жизни 1279 человек (-44%).

Ранее сообщалось, что перед ГИБДД России поставлена задача по снижению смертности на дорогах. В 2017 году этот показатель составил примерно 13 погибших на 100 тыс. человек (население 146,8 млн. человек), а к 2024 году этот показатель должен упасть более чем в три раза, до 4 погибших.

Для реализации этой цели в начале года была утверждена стратегия безопасности дорожного движения в России до 2024 года.