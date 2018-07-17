Эксперт прокомментировал ситуацию с гигантскими пробками на трассе М-4 «Дон»

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию на трассе М-4 «Дон» в селе Лосево Воронежской области, где местные жители наживаются на водителях предлагая им подсказать путь объезда огромных пробок за деньги. Эксперт отметил, что в населенном пункте, расположенном по обеим сторонам трассы, жители всегда стараются заработать на проезжающих автомобилистах.

«Да, попадал в пробку в Лосево. Конечно, там просто нет работы и люди не от хорошей жизни пошли зарабатывать на дорогу. Это те самые печальные населенные пункты, которые живут за счет трафика: ремонтные работы для дальнобойщиков, кафе.Они обслуживают транзит и плата за подсказку объезда всего лишь разновидность всего этого», — рассказал Шкуматов.

Реклама

Эксперт отметил, что пробки в селе Лосево образуются преимущественно по двум причинам. В первую очередь это сужение полос, а также нерегулируемые пешеходные переходы, по которому все время идет интенсивный поток людей. Таким образом, водители всегда вынуждены их пропускать. Шкуматов рассказал, что объехать пробку можно, но это имеет смысл только в том случае, если ее длина превышает 15 км. Эксперт рекомендует объезд Воронеж-Россошь-Богучар, так как попробовал проехать по всем вариантам, однако этот участок единственный с нормальной дорогой.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».