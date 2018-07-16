Крымский мост пересекли более 1 млн автомобилей

С момента открытия в мае 2018 года Крымского моста по нему в обе стороны проехали уже более 1 млн автомобилей, в том числе свыше 11 тыс. автобусов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодор.

Отмечается, что в июле на 40% выросла интенсивность движения по сравнению с июньскими показателями. В сторону Крыма интенсивность превысила 554 тыс. автомобилей, в сторону Тамани несколько меньше — 470 тыс.

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По имеющимся данным, в воскресенье 15 июля был установлен новый рекорд трафика. По мосту через Керченский пролив проехали 31511 автомобилей, из них более 18 тыс. направлялись в Крым. В июне максимальный суточный трафик составлял около 25 тыс. автомобилей, в мае — около 23 тыс.

Также стало известно, что в июле Крымский мост пересекает около 280 автобусов в сутки в обе стороны. Всего в среднем по мосту ежесуточно проезжают более 22 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось, что к началу июля по мосту через Керченский пролив проехали почти 2 млн человек.