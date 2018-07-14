В Киеве мотоцикл насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка

В Киеве мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, которая шла с могилы недавно похороненного ребенка, передает «112 Украина».

«С бокового входа в Берковецкое кладбище на улице Газопроводной выходила женщина (около 30 лет) с мужем. Недавно на этом кладбище женщина похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что женщина с сопровождающим ее мужчиной решили идти не по пешеходному переходу, а за 100 метров от него, где их сбил мотоциклист, который ехал с пассажиркой.

От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте, а все остальные участники аварии доставлены в больницу.