В Иране в ДТП с перевозившей нефть автоцистерной погибли 27 человек

В Иране в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в иранском городе Сенендедж, расположенном в провинции Курдистан. Там столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна с нефтью.

Реклама

По словам одного из водителей, который пережил произошедшее, автобус сделал остановку, чтобы забрать пассажиров. В это время в него врезалась автоцистерна, после чего оба транспортных средства загорелись.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения автобуса с самосвалом в индийском штате Раджастан по меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали.