На Ямале «скорая» отказалась везти 91-летнего ветерана ВОВ в больницу, опасаясь его смерти

В Новом Уренгое сотрудники скорой помощи отказывались везти тяжелобольного ветерана в реанимацию, опасаясь, что он умрёт в машине. Об инциденте родственники пенсионера рассказали представителю партии КПРФ, после чего ситуация получила широкую огласку. Об этом сообщает РИА «Новый день».

ЧП произошло 27 июня 2018 года около пяти утра. К ветерану Владимиру Григорьевичу Николенко на вызов прибыла бригада «скорой». За два дня до этого его выписали из больницы.

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«После того, как они узнали возраст Владимира Григорьевича (в августе ему исполнится 92 года - «Газета.Ru») и диагноз, они отказались везти больного в больницу со словами: «А что вы ещё хотите». И посоветовали вызвать лечащего врача, так как они ничего сделать больше не могут. После чего уехали, оставив больного без помощи», – рассказали дети ветерана.

Утром пришла лечащий врач и сообщила, что пенсионера нужно везти в реанимацию.

«Она сама пыталась вызвать машину «скорой» для транспортировки больного. Однако ей заявили, что больного не повезут ввиду его преклонного возраста. И также им не нужно, чтобы больной умер у них в машине», – описывают родственники пациента обстоятельства инцидента.

По данным на 3 июля 2018 года ветеран находится в больнице, он вышел из искусственной комы.

По факту инцидента департамент здравоохранения Ямала начал проверку.