Федерация автовладельцев России: около 76% АЗС недоливают топливо

По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), три четверти российских заправок недоливают топливо. В результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 руб. за л вместо 44-45 руб.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в сообщении ФАР.

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По данным федерации, в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный обнаруженный недолив составил 19%.

Также отмечается, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

В ФАР подчеркнули, что недолив топлива является не только обманом потребителя, но и способом недобросовестной конкуренции.

«Недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — резюмировали в ФАР.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как заправляться, чтобы не стать жертвой обмана АЗС.