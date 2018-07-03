По Крымскому мосту неожиданно поехали грузовики, но не все

По мосту через Керченский пролив разрешено движение некоторого грузового транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.

«В связи с необходимостью доставки грузов к объектам строительства разрешено движение грузовых транспортных средств по объекту «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив», имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 т., задействованных генеральными подрядными организациями ООО «Стройгазмонтаж», ФГУП «УВО Минтранса России» и АО «ВАД» при реализации объектов ФЦП. Движение такого грузового транспорта должно осуществляться в колоннах составом не менее пяти автомобилей с сопровождением групп быстрого реагирования ФГУП «УВО Минтранса России»», - говорится в сообщении ведомства.

Крымский мост был открыт для движения легкового транспорта 15 мая. При этом движение грузовиков по новому сооружению должно начаться не раньше осени.