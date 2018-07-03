Шахтеры из Львовской области перекрыли международную трассу

Группа членов профсоюза горняков Украины устроила забастовку, перекрыв международную трассу «Львов-Рава-Русская». Об этом сообщает местный портал 032.ua.

Уточняется, что акция протеста горняков происходит вблизи села Воля-Высоцкая Львовской области. Около 50 участников акции перекрыли движение транспорта по трассе. Они требуют от властей погасить задолженности по заработной плате. На месте работают патрульные полицейские.

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РИА «Новости» со ссылкой на сайт Львовской областной администрации сообщает, что горняки госпредприятия «Львовуголь» пришли к областной администрации, чтобы согласовать вопрос выплаты зарплат. К протестующим вышел первый замгубернатора Ростислав Замлинский.

В ходе общения с горняками ему позвонил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он пообещал, что на выплату зарплаты горнякам направят 30 млн гривен.