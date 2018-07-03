Семья погибшей в ДТП беременной требует 10 млн рублей от сбившего ее Михаила Исаханова

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Мать погибшей в резонансном ДТП беременной москвички Наталии Львовой потребовала от сбившего ее водителя Михаила Исаханова выплатить 10 млн руб. в виде морального ущерба. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны Александр Карабанов.

«В результате преступления мне причинен невосполнимый моральный и материальный вред, — написала женщина (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru». – В целях обеспечения гражданского иска прошу наложить арест на движимое и недвижимое имущество Михаила Исаханова, а также на денежные средства, находящиеся на счетах банка».

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Между тем, как стало известно «Газете.Ru», 29 июня следствие признало Исаханова обвиняемом в совершении смертельной автоаварии (постановление также имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). По версии следствия, молодой человек, управляя своим BMW 520 IA не соблюдал необходимых мер предосторожности и выбрал скорость движения без учета характера и организации дорожного движения, которая не обеспечивала ему постоянного контроля за автомобилем.

«В результате маневра выехал за пределы проезжей части на тротуар, при возникновении опасности, которую он мог обнаружить, возможных мер к снижению скорости на принял, проявив тем самым преступную небрежность. На тротуаре он совершил наезд на 28-летнюю Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко, причинив им тем самым, своими действиями, по неосторожности, телесные повреждения, от которых Львова скончалась», — говорится в документе.

Расследование уголовного дела продолжается. Исаханову предъявлено обвинение по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться. Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка, и прошел лишь проверку на алкоголь.

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