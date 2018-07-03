Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Через 90 дней после публикации вступил в силу федеральный закон, который разрешает определять степень опьянения водителя с помощью анализа крови.

Согласно новому закону, в случае, если в крови водителя будет обнаружено как минимум 0,3 г спирта на литр, это послужит основанием для административной ответственности. Ранее в законе говорилось, что степень опьянения водителя можно определять только с помощью алкотестера, который выявляет содержание спирта в организме в парах выдыхаемого воздуха. В законе отмечается, что новые правила могут использоваться вместе с предыдущими.

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В пояснительной записке говорится, что определение степени алкогольного опьянения по анализу крови должно помочь в ситуациях, когда водитель находится в бессознательном состоянии после аварии. Также, согласно закону, у водителей и сотрудников правоохранительных органов теперь есть альтернатива алкотестеру.

Ранее Конституционный суд России обязал законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП.